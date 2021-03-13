مصرع ستة أشخاص في انفجار صهريج داخل مصنع إسفلت جنوب تونس

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح السبت في انفجار صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية في مدينة قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أفادت الحماية المدنية.

وفي تصريح لفرانس برس، قال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة: "إن الانفجار الذي لا تعرف بعد أسبابه وقع الساعة التاسعة والنصف صباحا (08,30 ت غ).

وأوضح معز تريعة أن الانفجار أوقع ستة ضحايا وجريحا واحدا في حصيلة أولية، وتوفي أربعة من الضحايا في موقع الانفجار، فيما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.

وتشر موقع "قابس بوك" صورة لمكان حادث الانفجار على صفحته في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

اللهم إرحم الموتى من عمال معمل الإسفلت بڨابس و نسألك الشفاء للمصابين و الصبر لعائلاتهم. تحليل من الأخ جيلاني الذوادي من... Posted by Gabès Book on Saturday, March 13, 2021

وأضاف تريعة أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محليّة تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار، غطّى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.