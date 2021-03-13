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شاهد: بركان جبل إتنا في صقلية يثور من جديد

شهد جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، أكبر بركان نشط في أوروبا، سلسلة جديدة من الانفجارات البركانية تسببت في تصاعد عمود من الدخان بارتفاع 4 كيلومترات في السماء الجمعة. وانبعثت نافورة الحمم البركانية من فوهته للمرة الثانية في أقل من شهر. ولم يهدد تدفق الحمم البركانية القرى وتوقف على ارتفاع 1700 متر.

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