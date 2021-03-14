شرطي يطلق النار على رجل هاجمه بسكين في باريس

أطلق ضابط شرطة الرصاص الأحد على رجل هاجمه بسكين في الدائرة 18 في باريس. وقالت الشرطة إن الرجل الذي حاول طعن ضابط الشرطة قتل بالرصاص، مضيفة أنها لم تسجل أي دافع ديني أو إرهابي للهجوم في هذه المرحلة من التحقيق.

وأطلق ضابط الشرطة النار بسلاح خدمته على الرجل الذي كان يركض ويستعد لطعن ضابط الشرطة على مستوى تقاطع شارع بوانو وشارع بواسونيي في الدائرة الـ 18 بباريس. وصرح مكتب المدعي العام في باريس أنه "سيتم تحديد الملابسات الدقيقة للوقائع وأن التحقيق مفتوح أوكل إلى مصالح المفتشية العامة للشرطة الوطنية".