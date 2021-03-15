التوصل لاتفاقات لإنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي في فرنسا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا

أكد مطورو لقاح سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا الاثنين أنهم توصلوا إلى اتفاقات لإنتاجه في دول أوروبية، في وقت تنظر وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصا رسميا.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف في بيان أن منظّمته "توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع عدة شركات من إيطاليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج سبوتنيك-في".

وأشار كيريل دميتريف إلى أنه من شأن الاتفاقات أن تفسح المجال لإمداد الأسواق الأوروبية بلقاح سبوتنيك-في "فور صدور الترخيص من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".

وفي حال ترخيصه، سيكون سبوتنيك-في أول لقاح مضاد لكورونا غير غربي يحصل على إذن لاستخدامه في دول الاتحاد.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر في مسألة ترخيص سبوتنيك-في في وقت سابق هذا الشهر، لكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي بدأت توزيعه بالفعل.

ورخّصت المجر لقاح سبوتنيك في شباط/فبراير وبدأت استخدامه بينما طلبت جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا جرعات منه وأكدتا أنهما لن تنتظرا موافقة الوكالة الأوروبية عليه.

وبحسب مطوري اللقاح، تم تسجيل سبوتنيك-في في أكثر من 50 بلدا.

وسجّلت روسيا سبوتنيك-في في آب/اغسطس قبيل اختبارات سريرية واسعة النطاق، ما أثار قلق بعض الخبراء في الداخل والخارج حيال العملية التي تمت سريعا.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية الرائدة الشهر الماضي نتائج تظهر أن اللقاح آمن وأن نسبة فعاليته تبلغ أكثر من 90 في المائة. وذكر صندوق الاستثمار الروسي الاثنين أن 3.5 ملايين شخص في روسيا تلقوا جرعتي لقاح سبوتنيك-في.