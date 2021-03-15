شاهد: هواة "ستار وورز" يصنعون نموذجاً مطابقا لسفينة الفضاء ريزور كريست في سيبيريا

صنع عشاق "ستار وورز" (حرب النجوم) في ياكوتسك السيبيرية، التي تعتبر من أبرد مدن العالم، نموذجاً شديد المطابقة للواقع من سفينة الفضاء "ريزور كريست" في مسلسل "ذي ماندالوريان".

وأقيمت المركبة الفضائية الأصلية والتي استخدمها دين دجارين في سلسلة "ستار وورز"، على تلة تكسوها الثلوج تطل على ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا الروسية في سيبيريا.

وقال آيل فيودوروف، البالغ 28 عاما، الذي تولى صناعة المركبة مع عدد من أصدقائه على مدى ثلاثة أشهر لوكالة فرانس برس إن السفينة مكوّنة من ألواح ليفية ومعدن وبلاستيك ويبلغ ارتفاعها أربعة أمتار و"تزن أكثر من طن".

وكان تدمير السفينة خلال الموسم الثاني من المسلسل بمثابة "صدمة" لآيل فيودوروف وأصدقائه. وقال فيودوروف: "لقد كنا متحمسين جدًا لبنائها، كما لو أننا كنا مشاركين في المسلسل وأعدنا بناء السفينة".

وصرح الشاب أن المشروع كلفه 750 ألف روبل (نحو عشرة آلاف دولار وفقا السعر الحالي). ولتحقيق ذلك، استخدم مدخراته أولاً، ثم باع سيارته قبل أن يطلب المساعدة المالية من بعض الشركات والأصدقاء في روسيا.

وأصبحت نسخة "ريزور كريس"، وهي الوحيدة في العالم، "نقطة تجذب الزوار والسكان المحليين على السواء، ولكنها أيضاً تعد معلماً يعكس الطفرة المفاجئة التي شهدتها المنطقة في صناعة السينما، حتى أطلقت عليها على سبيل النكتة تسمية "ساخاوود" وهي على وزن هوليوود.