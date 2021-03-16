الوكالة الأوروبية للأدوية "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا

أكّدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنّ الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وأفادت مديرة الوكالة إيمر كوك خلال مؤتمر صحفي: "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح استرازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

وعلّقت حوالى 15 دولة أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في إجراء احترازيّ بعد الإبلاغ عن جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح.

وأكدت كوك "في الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل. حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة"، مضيفة أن الوكالة الأوروبية للأدوية تتعامل مع الأمر "بغاية الجدية".

وأشارت إلى أن التجارب السريرية أظهرت "أعدادًا محدودة جدًا من الإصابات بجلطات دموية".

وأعلنت المديرة أن لجنة السلامة التابعة للوكالة، ومقرها أمستردام، ستجتمع الثلاثاء لتقييم المعلومات الجديدة ومن المتوقع أن تتوصل إلى نتيجة في اجتماع خاص تعقده الخميس.

ولفتت إلى "أنها عملية متواصلة. لست هنا لأقدم لكم تحديثًا لدراسة علمية". كما يجتمع فريق الخبراء الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية المعني بعمليات التلقيح الثلاثاء من أجل مراجعة سلامة اللقاح الذي طوره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد.