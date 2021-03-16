بالصور: احتفال الصابئة المندائيين بعيد الخليقة في مياه نهر دجلة في العراق

يحتفل ابناء الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة أو ما يُسمى بعيد البرونايا، وهو أهم أعياد المندائيين ويستمر خمسة أيام.

ويهذه المناسبة، تقوم العوائل المندائية العراقية بممارسة طقوس الاحتفال على نهر دجلة، وتؤدي صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري وتُنحر الذبائح بالإضافة إلى تقديم الصدقات للمحتاجين.

ويرى الصابئة أنهم جذر التوحيد الأول، ويعتبرون أن سيدنا آدم هو النبي الأول لهم، وبعده ابنه النبي شيت، إذ إنه يحظى بمكانة كبيرة جدا بين أبناء الطائفة، وذلك لاعتقادهم بأن النفس المتوفاة بأمر الله تقاس بمقياس نبل نفس وروح شيت، فمن حمل روحه الخلاقة دخل الجنة، ومن كانت نفسه أقل خلقا منه فإنه سيبدأ حينها الحساب.

أبناء الصابئة المندائيين يؤدون طقوسهم Hadi Mizban/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

العراق موطنهم

وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبناء الصابئة المندائيين متمنياً لهم الخير والسلامة.

موطن الصابئة هو العراق أو (بلاد ما بين النهرين)، ويطلق عليهم العراقيون بالعامية تسمية "الصبه".

كلمة الصابئة مشتقة من "صبا" بمعنى انغمس أو غطس.ويعيشون على ضفاف الأنهار وخاصة دجلة، وهم جزء من سكان العراق الأوائل عبر تاريخه الحضاري. ويشكلون أقلية دينية استمرت بممارسة طقوسها ودياناتها حتى اليوم.

أتباع طائفة الصابئة المندائيين يؤدون طقوسهم Hadi Mizban/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

أبناء الصابئة المندائيين يؤدون طقوسهم Hadi Mizban/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

أبناء الصابئة المندائيين يؤدون طقوسهم في نهر دجلة وسط بغداد، العراق، الاثنين 15 آذار / مارس 2021 Hadi Mizban/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

لعدم اختلاطهم بالأقوام والطوائف الأخرى حافظ المندائيون على باطنية وسرية طقوسهم، فاختلفت نتيجة لذلك التفسيرات حولهم، لكنهم يؤكدون إيمانهم بوحدانية الله خالق الأرض والسماوات.