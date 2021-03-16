كتاب معاد للسامية يتسبب في توقيف شرطي أميركي عن العمل بمقر الكونغرس

أكد متحدث لفرانس برس بأن السلطات الأميركية أوقفت شرطيا في مقر الكونغرس عن العمل اثر اكتشاف مادة مكتوبة معادية للسامية بالقرب من مكان خدمته، بعد شهرين على اقتحام مئات المتطرفين للمبنى الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب.

ونقلت صحيفة الواشنطن البوست أن مساعدا لأحد أعضاء الكونغرس اكتشف قرب بوابة أمنية في مبنى الكابيتول نسخة من كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي يعود الى عام 1901 ويتحدث عن خطة مزعومة لليهود للسيطرة على العالم يقال انها ألهمت هتلر.

وقالت يوغاناندا بيتمان رئيسة قسم الشرطة في بيان "نأخذ كل المزاعم بتصرفات غير لائقة على محمل الجد. ما إن تم لفت انتباهي لهذا الأمر، أمرت فورا بوقف الشرطي عن العمل".

ويخضع رجال الأمن في مقر الكونغرس لرقابة مكثفة منذ اقتحامه من قبل الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في الـ 6 كانون الثاني/يناير.

وتعرض أفراد شرطة الكونغرس المكلفين بحماية المشرعين الأميركيين لانتقادات واسعة بسبب عدم جاهزيتهم وسيطرة المتظاهرين عليهم بعد اقتحام المبنى.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي.

وأوقفت السلطات الأميركية العديد من رجال الشرطة عن العمل وأخضعت العشرات منهم للتحقيق بعد نشر صور تظهرهم وهم يفتحون الأبواب أمام المتظاهرين أو يلتقطون صورا معهم.