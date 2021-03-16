شاهد: طائرات ورقية تغزو سماء أثينا احتفالاً بـ"الإثنين النظيف"

لم تمنع القيود الصحية والإغلاق سكان العاصمة اليونانية أثينا من الاحتفال بيوم "الإثنين النظيف" بتطيير طائرات ورقية في المتنزهات.

الإثنين النظيف هو عيد مسيحي يعتبر من أهم الأعياد السنوية في اليونان، ويُحتفل به في قبرص كذلك.

ويبدأ العيد في اليوم الأول من الأسبوع السابع قبل عيد الفصح للروم الأرثوذكس.