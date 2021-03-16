البيت الأبيض: بايدن سيعقد أول مؤتمر صحافي رئاسي له يوم 25 مارس - آذار

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن جو بايدن سيعقد أول مؤتمر صحافي له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 مارس - آذار القادم.

وعلى عكس سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما في بداية ولايتيهما الرئاسيتين، لم يرد بايدن على أسئلة الصحافيين في إطار مؤتمر رسمي منذ توليه الرئاسة بشكل رسمي في يناير - كانون الثاني الماضي وهو ما عرضه للانتقادات من عدد من الجمهوريين.

وأصبح بايدن أول رئيس أمريكي منذ عقود يمتنع عن عقد المؤتمرات الصحفية خلال أول شهرين من ولايته حيث اكتفى فقط بالإجابة عن سؤال أو إثنين بنهاية عدد من الفعاليات التي حضرها منذ توليه المنصب.