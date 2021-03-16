بعد خمسة أعوام على اعتزاله اللعب دوليا.... إبراهيموفيتش يعود للمنتخب السويدي

أعلن المدرب يان أندرسون، الثلاثاء أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعود إلى تشكيلة منتخب السويد لكرة القدم لخوض المباريات المقررة نهاية الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد قرابة خمس سنوات من اعتزاله اللعب دولياً وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا.

واستدعى أندرسون هداف ميلان الايطالي إبراهيموفيتش، والبالغ 39 عاما، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا، للتشكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات لكأس العالم 2022، وكذلك لمباراة ودية ضد إستونيا.

وعلق إبراهيموفيتش بأسلوبه الفريد على استدعائه في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره فيها بالقميص السويدي وكتب فيها "عودة الرب".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد طرحت عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي في أوائل آذار/مارس الحالي، لكن الاتحاد السويدي لم يؤكد المعلومة حتى اليوم.

من جهته، يواصل اللاعب الغائب عن الملاعب منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، علاجه إصابة في العضلة المقربة اليسرى على أمل العودة الخميس لخوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي.

ومنذ اعتزاله الدولي، ألمح "إبرا"، صاحب 116 مباراة دولية و62 هدفًا، عن أمله في العودة الى صفوف المنتخب السويدي، فسبق أن أشار عام 2018 إلى أنه قد يعود عن قرار الاعتزال من أجل المشاركة في مونديال روسيا، لكن الاتحاد دحض تلك الفرضية في وقت لاحق.

لكن الأمور اتخذت منحى مختلفا هذا الخريف، بعد أن أخبر اللاعب وسائل الاعلام بأنه "يحن" الى ارتداء القميص الأصفر والازرق للمنتخب السويدي. واجتمع إبراهيموفيتش مع المدرب أندرسون في لقاء وصفه الاتحاد السويدي للعبة بأنه "جيد ومثمر". وبلغت السويد من دون خدمات إبراهيموفيتش الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا وتأهلت إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها الى الصيف المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وستواجه السويد في دور المجموعات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا. وقبل الكأس القارية، ستلعب السويد مباراتين في تصفيات كاس العالم 2022 المقررة في قطر، ضد جورجيا في 25 آذار/مارس الحالي وكوسوفو في 28 منه، على أن تلتقي إستونيا وديا في 31 من الشهر ذاته.