الحكومة الفرنسية تعرض في المزاد ما قيمته 28 مليون يورو من عملة بيتكوين مصادرة

تفتتح الحكومة الفرنسية هذا الأربعاء مزادا يتوقع أن يدر 28 مليون يورو من وراء بيع عملة بيتكوين المشفرة، تمت مصادرتها من قراصنة في مجال المعلوماتية سنة 2019.

ويعد المزاد المنظم لحساب الوكالة الفرنسية لجمع وإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، الأول من نوعه في فرنسا. وقد تم الاستيلاء على أقراص العملة من أفراد مرتبطين بقرصنة منصة التدوال "غيت هوب".

وسيتم تقسيم المبيعات إلى قسمين: قسم يتكون من 437 حزمة تتراوح بين 0،11 و 2 بيتكوين، وقسم يتكون من 41 حزمة تتراوح بين 5 و20 بيتكوين. ومن المتوقع أن يجلب المزاد حوالي 28 مليون يورو.

وكانت عملة بيتكوين تجاوزت قيمتها 50 ألف يورو يوم السبت للمرة الأولى في تاريخها، إذ ربط محللون الارتفاع السريع للعملة المشفرة جزئيا، باعتماد خطة التحفيز الأمريكية.

وقال إيف بينعيم مؤسس مركز أبحاث العملة السويسرية "2بي4سي إيتش" ليورونيوز، إنه يسمح للوزارة الفرنسية أن تبيع غرضا مصادرا إذا اعتقدت أن قيمته ستنخفض، مشيرا إلى إنه من المفيد أن يتم بيعه الآن، وتتم المراهنة على أن السعر سينخفض، وأن السعر الحالي لعملة بيتكوين لم يكن سوى مجرد فقاعة.

وبين المحلل أنه من المفيد أن يبدأ المزاد بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة من سعر السوق، لأن ذلك سيحفز الناس للشراء، حتى يتمكنوا من البيع على الفور.