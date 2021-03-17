سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية فوق دمشق

أسقطت الدفاعات الجوية السورية الثلاثاء صواريخ إسرائيلية عدة في سماء دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إلى أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة من مساء اليوم نفذت إسرائيل عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف بعض الأهداف في محيط دمشق، وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دمشق، قال الإعلام الرسمي إنه ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية للقصف الإسرائيلي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية إسرائيلية "استهدفت مستودعين للأسلحة للميليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، تشنّ إسرائيل بانتظام غارات في سوريا، غالبا ما تستهدف فيها مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني أو للقوات السورية.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنّه قصف في 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل.

وفي نهاية شباط/فبراير وجّهت إسرائيل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضربات استهدفت "المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق"، والتي يتواجد فيها مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني.