شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك

من تمثال الحرية في عاصمة المجر بودابست، إلى الإمارات العربية المتحدة مرورا بالعاصمة الفرنسية باريس، وصولا إلى أمستردام، عاصمة هولندا وغيرها من الدول حول العالم، قامت الوكالة المسؤولة عن تسويق جزيرة أيرلندا "توريسم أيرلند" بإضاءة المعالم الأكثر شهرة حول العالم باللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك والذي ينسب إليه الفضل بنشر المسيحية في إيرلندا.