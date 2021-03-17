شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك

من تمثال الحرية في عاصمة المجر بودابست، إلى الإمارات العربية المتحدة مرورا بالعاصمة الفرنسية باريس، وصولا إلى أمستردام، عاصمة هولندا وغيرها من الدول حول العالم، قامت الوكالة المسؤولة عن تسويق جزيرة أيرلندا "توريسم أيرلند" بإضاءة المعالم الأكثر شهرة حول العالم باللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك والذي ينسب إليه الفضل بنشر المسيحية في إيرلندا.
No Comment المزيد من
شاهد: تعاون بين فورد وجامعة ميشيغان لتطوير روبوتات تساعد على تحسين الحياة
شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات" من حائط البراق في القدس قبل عيد الفصح
شاهد: مظاهرة بلندن تنديدا بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية على مقتل سارة إيفيرارد
شاهد: عمال النظافة يقومون بتطهير سوق في بانكوك بعد تسجيل إصابات بكورونا
شاهد: جثة حوت نافق في أيسلندا تثير الفضول
شاهد: طائرات ورقية تغزو سماء أثينا احتفالاً بـ"الإثنين النظيف"
شاهد: الفليبين تفرض إغلاقا وحظر تجول ليلي لمدة أسبوعين في محيط العاصمة مانيلا لإحتواء كورونا
شاهد: احتفالات نهاية الشتاء في روسيا
شاهد: عاصفة رملية قوية تجتاح العاصمة الصينية بكين وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات
شاهد: شغف دائم لراقصي الكراسي المتحركة في مسابقة تايوان
شاهد: الإيطاليون يستمتعون بأخر ساعات "الحرية" قبل فرض قيود الإغلاق من جديد
شاهد: حرق قلعة من الخشب ترمز إلى فيروس كورونا في منطقة كالوغا الروسية
المئات يتظاهرون في لويزفيل في ذكرى الأولى لمقتل بريونا تايلور
شاهد: رائدا فضاء يقومان بعمليات صيانة خارجية لمحطة الفضاء الدولية
شاهد: لصان يسرقان سيارة فاخرة من متجر والبائع يتشبث بالزجاج الأمامي لوقفهما