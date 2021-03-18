زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة بجاية بالساحل الشرقي الجزائري

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري ليل الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل.

وأشار المرصد إلى أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية عند نحو الساعة الواحدة ليلا وأربع دقائق بالتوقيت المحلي أي منتصف الليل وأربع دقائق بالتوقيت العالمي، على عمق 10 كيلومترات، مضيفاً أن سكان بجاية البالغ عددهم نحو 164 ألف نسمة شعروا بهزة متوسطة.

كما أن سكان العاصمة الجزائر شعروا بهزة خفيفة. من جهة أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدن قريبة أخبارا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

وأفاد المرصد الأميركي أن هزتين بقوة 5.2 و4.7 درجات على التوالي تبعتا الزلزال في نفس المنطقة.

وأبلغت الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية عن بعض حالات الذعر بين السكان خلال خروجهم من منازلهم، إضافة إلى تشقق جدران بعض المنازل وانهيار جزئي لمبنى قديم غير مأهول.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع اصابات بين السكان. وأظهرت صور تم تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأضرار والتشققات التي أصابت المنازل.