بايدن يعلن تحقيق هدف إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في أمريكا خلال المئة يوم الأولى من ولايته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن الهدف الذي حدّده بإعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض "يشرفني أن أعلن أن غدا (الجمعة)، سنحقق الهدف الذي حدّدته".

وكان بايدن قد أعلن أنه يريد التوصل إلى إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته، إلا أن هذا الهدف سيتحقق في غضون أقل من 60 يوما.

وحاليا يتم تلقي 2,4 مليون جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميا كانت تعطى قبل بداية عهد بايدن.

وفي هذا الإطار يبدو واقعيا التطلّع إلى مضاعفة الأرقام، أي التوصل إلى إعطاء مئتي مليون جرعة لقاحية في أول مئتي يوم من ولاية الرئيس الديموقراطي. وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى نحو 30 بالمئة من الأمريكيين البالغين على الأقل جرعة لقاحية واحدة.

وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65 بالمئة لدى الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر.

وكان جمهوريون قد انتقدوا بايدن على خلفية الهدف الذي حدّده، معتبرين أنه بالغ السهولة. وصرّحت الولايات المتحدة باستخدام ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي جونسون أند جونسون (الأحادي الجرعة) وفايزر/بايونتيك وموديرنا (يتطلب التلقيح بواسطتهما جرعتين).

وستتسلّم الولايات المتحدة بنهاية أيار/مايو كميات من الجرعات اللقاحية تكفي لتلقيح كل البالغين المتواجدين على أراضيها