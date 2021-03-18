جوازات سفر كورونا.. أيسلندا تفتح حدودها وتستقبل السياح شرط تقديمهم شهادات التطعيم

قررت أيسلندا السماح لجميع المسافرين بالدخول إلى أراضيها اعتبارًا من اليوم الثامن عشر من مارس/آذار بشرط أن يقدموا وثيقة تثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة الأيسلندية، أن السلطات المعنية ستبدأ بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم الخميس.

ولفتت إلى أن المسافرين الذين تلقوا اللقاح ولديهم شهادة صادرة عن دول الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية لن يكونوا مجبرين على إجراء المزيد من الفحوصات والخضوع للحجر الصحي.

وبدأت السلطات في أيسلندا في وقت سابق بتطبيق هذا القرار على مواطني الاتحاد الأوروبي، ليشمل الخميس جميع المسافرين.

تاتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عزمه إطلاق شهادة إلكترونية أو ما يسمى بـ"جواز السفر الأخضر" الإلكتروني للأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

والهدف من هذه الشهادة السماح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تعافوا مؤخرا من الفيروس، بالسفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.