بوتين لبايدن: "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوجهاً بالكلام إلى الرئيس الأميركي جو بايدن "إن القاتل هو من يصف الآخر بذلك" مضيفاً أن روسياً ستعمل مع الولايات المتحدة الأميركية حيث تناسبها مصالحها.

وهذا أول ردّ من بوتين على بايدن الذي اتهمه يوم أمس قائلاً إنه قاتل.

ورأى الكرملين سابقاً اليوم أنه "من الواضح" أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لا يريد تحسين العلاقات" بين موسكو وواشنطن، غداة تصريحات لجو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "تصريحات الرئيس الأميركي سيئة جداً. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا"، مضيفاً "من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً".

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في حوار مع تلفزيون "أي بي سي" بثّ الأربعاء إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" وحذّر من أنه "سيدفع الثمن". وعندما سأله محاوره إذا ما كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

سريعاً رد رئيس الدوما الروسي على بايدن الأربعاء بقوله إن وصف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "قاتل" والتهديد بجعله "يدفع ثمن" ذلك، هو "هجوم" على روسيا. وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على تلغرام "هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".

لتعلن موسكو بعد ساعات استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور، مشددة في الوقت نفسه على أن الخطوة تهدف إلى تجنّب "تدهور لا رجعة فيه" في العلاقات مع واشنطن.