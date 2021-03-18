استمع إلى الأصوات الصادرة من "برسيفرنس" خلال قيادته على المريخ

نشرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية، "ناسا"، للمرة الأولى تسجيلات صوتية للروبوت الجوال "برسيفرنس" وهو يتقدم على سطح المريخ.

ويمكن استخدام تلك التسجيلات لأغراض علمية وهندسية، كمحاولة إدراك وفهم عطل طرأ على الآلية.

ويقول فاندي فارما، وهو سائق روبوت جوال في "ناسا"، إن كثيرين لا يحبذون رؤية العجلات الحديدية لهذا النوع من المركبات، مضيفاً أن قيادتها تصدر ضجّة كبيرة.

وتبلغ مدّة التسجيلات المنشورة نحو 16 دقيقة ونشر منها مجتزأ من 90 ثانية، لتنقل الروبوت الجوال مسافة 90 قدماً (27.5 متراً تقريباً). وتتخلل تلك المدة قيادة "برسيفرنس" على صخور مريخية.

ويدرس العلماء حالياً صوتاً قوياً يسمع في التسجيل قد يكون ناتجاً عن تداخل كهرومغناطيسي أو نظام التعليق (النظام المسؤول عن ثباب وتوازن الآلية وامتصاص الصدمات).

وكانت آلة تصوير وضعت على الروبوت الجوال سجّلت سابقاً أصوات استخدام أشعة الليزر لتحليل صخرة مريخية وأيضاً صوت الرياح.