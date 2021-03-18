ماكرون يعلن "تغيير المقاربة" إزاء لبنان في ظل تواصل الانسداد السياسي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الضروري "تغيير المقاربة" في لبنان، الذي لا يزال دون حكومة والغارق في أزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، واتهم المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

وقال ماكرون: "يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

ويحاول ماكرون منذ أشهر الدفع نحو تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات في لبنان. وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قائلا: "لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه"، وتابع ماكرون: "يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الاصلاحات الضرورية".

وبعد حوالى سبعة أشهر من الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، ودمّر أحياء بأكملها في محيطه في 4 آب/أغسطس 2020، لا يزال لبنان يعيش حالة شلل سياسي، وغارقا في أزمة اقتصادية ويشهد مظاهرات متواترة.

واستقالت الحكومة اللبنانية في أعقاب الانفجار، لكنها تواصل تصريف الأعمال. ولم يتمكن سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تكليفه نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وزار إيمانويل ماكرون بيروت مرتين منذ الانفجار، وسبق أن عبّر عن إحباطه إزاء تعطّل الأوضاع.