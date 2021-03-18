أولمبياد طوكيو: ثاني استقالة لمسؤول كبير بسبب ازدرائه إعلامية

جدل جديد في اليابان، التي ستستضيف النسخة المقبلة للألعاب الأولمبية بعيد استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأحد أضخم التظاهرات الرياضية.

أعلن المدير الفني للأولمبياد والمسؤول عن حفلي افتتاح واختتام الحدث، التنحي عن منصبه بعد أن نشرت وسائل الإعلام تعليقات مسيئة تخصه، وتستهدف مذيعة يابانية.

وكشفت إحدى الصحف الأسبوعية اليابانية، الأربعاء، أن هيروشي ساساكي اقترح العام الماضي على المذيعة والممثلة الشعبية نعومي واتانابي ارتداء لباس على هيئة خنزير في حفل افتتاح الأولمبياد.

وفي بيان، أعرب ساساكي عن أسفه وقال إنه "آسف كثيراً" لهذه "الإهانة الخطيرة" للممثلة التي تعتبر "ضخمة" الجسم.

وتأتي هذه القضية بعد أكثر من شهر بقليل من استقالة يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الذي أثارت تصريحاته المتحيزة ضد المرأة غضباً عالمياً.

في مارس-آذار 2020، وقبل تأجيل الأولمبياد لهذا العام بسبب الوباء، اقترح السيد ساساكي على زملائه في تطبيق مراسلة إحضار نعومي واتانابي بجميع الطرق خلال حفل الافتتاح مقترحا ارتداءها لزيّ ورديّ اللون إلى جانب أذني خنزير.

فكرة ساساكي تمّ رفضها على الفور وقد لاحظ الذين تلقوا الرسالة أن ساساكي كان يلعب على وقع الكلمات باللغة الإنجليزية "أولمبيك" و "أوليمبيغز" حيث تعني لمكة "بيغز" بالعربية خنزير.

وجاء في بيان ساساكي: "اقتراحي إهانة كبيرة للسيدة واتانابي، ولا يمكن التراجع عن ذلك. أنا آسف على ذلك من صميم قلبي، وأعتذر بشدة لها ولجميع من أزعجهم هذا الموضوع".

وأشار ساساكي إلى أنه تحدث إلى الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، سيكو هاشيموتو، مساء الأربعاء وأبلغها بنيته مغادرة منصبه، وتمّ الإعلان عن تنظيم مؤتمر صحفي من قبل لجنة أولمبياد طوكيو 2020 بخصوص هذه المسألة.

وقالت واتانابي في بيان نشرته وكالتها إنها "تفاجأت" من هذه التعليقات، مؤكدة "أنا سعيدة بشكل جسدي" وداعية إلى عالم "يمكن للأفراد فيه احترام" بعضهم البعض.

من جهتها أقرت سيكو هاشيموتو أمام الإعلام أنها "صدمت" من تعليقات ساساكي، مضيفة "المزاح بشأن المظهر الخارجي أمر غير لائق أبداً" حيث أكدت أنها ستعمل على إيجاد بديل لساساكي بسرعة.

وتم تأجيل أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا صيف عام 2020، بسبب فيروس كورونا الى الصيف المقبل.