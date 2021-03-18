انخفاض قياسي في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في كانون الثاني/يناير

قالت يوروستات، المديرية العامة للإحصائيات التابعة للمفوضية الأوروبية، إن حجم المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا انهار خلال كانون الثاني/يناير 2021، وهو أوّل شهر بعد انفصال بريطانيا رسمياً عن التكتل.

وأشارت يوروستات إلى أن حجم الصادرات الأوروبية إلى الجزيرة انخفض بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بالشهر الأول من السنة الفائتة، بين انخفض حجم الصادرات البريطانية إلى الاتحاد بنسبة 59.5.

وتعتبر حسابات الوكالة الأوروبية أقسى من نظيرتها البريطانية نظراً للاختلاف في طريقة العمل.