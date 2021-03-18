شاهد: طائرات بدون طيار تضيء سماء دبلن احتفالا بعيد القديس باتريك

أضاءت طائرات من دون طيار "درون" سماء العاصمة الإيرلندية احتفالا بعيد القديس باتريك.

هذا الكاهن الكاثوليكى الذي أسر واستعبد لمدة ستة سنوات تقريبا في جزيرة إيرلندا، قبل أن ينجح في الفرار ويعود بعد سنوات مبشرا بالدين المسيحي.

وقدمت حوالي 500 طائرة عرضا ضوئيا مذهلا طغى عليه اللون الأخضر.

هذا العرض الذي يحمل عنوان "أوركسترا أوف لايت"( اوركسترا الأضواء) تم تنظيمه من قبل الوكالة المسؤولة عن تسويق جزيرة ايرلندا "توريسم أيرلند" ومجلس مدينة دبلن.

ومن المقرر أن يقدم هذا العرض مثل فيلم قصير مدته دقيقتين فقط وأن ينشر عبر الإنترنت احتفالا بهذه المناسبة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله في وقت مبكر من هذا الشهر طائرات "درون" تضيء العديد من المعالم الشهيرة في المدينة ومن ضمنها جسر صموئيل باكيت والذي يمتد مسافة 120 متر على نهر ليفي.

ويحتفل الإيرلنديون في 17 مارس/أذار من كل عام بيوم عيد القديس باتريك. ويعد هذا اليوم عيدا رسميا في جمهورية إيرلندا وفي إيرلندا الشمالية، وكذلك فى مقاطعتين كنديتين.

وعادة يقوم المشاركون في الاحتفال بارتداء الملابس باللون الأخضر وتزين الشوارع والمباني أيضا باللون الاخضر.