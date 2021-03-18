خرج الآلاف من السوريين إلى الشوارع في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا، للاحتفال بمرور 10 سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية.
ورفع المتظاهرون في العديد من المدن الواقعة شمالي سوريا هتافات وشعارات أكدوا من خلالها أنهم ماضون بتحركاتهم حتى إسقاط النظام ومحاسبته والإفراج عن المعتقلين.
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