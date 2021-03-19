اتهامات بالاغتصاب الوحشي تطال الممثل الأمريكي أرمي هامر

فتح القضاء الأمريكي تحقيقا في تهم اغتصاب وجهت إلى الممثل الأمريكي أرمي هامر بناءً على شكوى قدمتها شابة كان على علاقة بها، وفق ما أعلنت شرطة لوس أنجلس الخميس.

وأوضحت الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً تفاصيل اتهاماتها طالبة الاكتفاء بذكر اسمها الأول إفّي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمته الخميس وكيلتها المحامية غلوريا ألريد.

وأكدت إفّي أنها تعرضت "للاغتصاب الوحشي" لأكثر من أربع ساعات في العام 2017. وأضافت أن أرمي هامر الذي التقته على "فيسبوك" في العام السابق عمد خلال هذا الاعتداء إلى ضرب رأسها مرات عدة بالجدار وضرب قدميها بسوط مخصص لركوب الخيل.

وقالت إفّي إنها تعرضت "للإيذاء العقلي والعاطفي والجنسي" خلال علاقتها المتقطعة التي دامت أربع سنوات مع الممثل.

وأعلنت شرطة لوس أنجلس أنها فتحت تحقيقا في شأن أرمي هامر بعد شكوى قدمتها امرأة الشهر الفائت، من دون أن تؤكد أنها إفّي نفسها.

ونفى الممثل البالغ من العمر 34 عاماً هذه الاتهامات عبر وكيله المحامي أندرو بريتلر، مؤكداً أنه لم يقم مع الفتاة أي علاقات جنسية إلا "بموافقتها". وأكد بريتلر أن ما يتعارض مع مزاعم إفّي رسالة نصية أرسلتها إلى موكله في تموز/يوليو 2020، اشار إلى أنها تحتوي على طلبات ذات طبيعة جنسية صريحة.

وكان المحامي قد نفى في الآونة الأخيرة اتهامات مماثلة وجهتها نساء أخريات إلى أرمي هامر بارتكاب أعمال جنسية عنيفة وسادية في حقهن.

وقطعت الوكالة التي تتولى رعاية مصالح أرمي هامر العلاقات معه الشهر الفائت على إثر اتهامات الاعتداء الجنسي التي طالته وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وافادت وسائل إعلام متخصصة بأن هامر تنحى عن عدد من المشاريع، من بينها فيلم إلى جانب "شوتغن ويدينغ" مع جنيفر لوبيز.

وينتمي أرمي هامر إلى عائلة من رجال الأعمال الأثرياء، وبرز سينمائياً من خلال فيلمَي "ذي سوشل نتوورك" و"كول مي باي يور نيم".