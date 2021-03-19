السلطات البلجيكية تحث السكان على التباعد الاجتماعي تجنبا لموجة جديدة من عدوى كوفيدـ19

حثت السلطات الصحية البلجيكية السكان على الحد من اتصالاتهم الاجتماعية إلى الحد الأدنى والمضي قدما لتكثيف العمل عن بعد، لتجنب موجة جديدة من تفشي عدوى كوفيدـ19.

وقال عالم الفيروسات إيف فان ليثيم خلال مؤتمر صحفي إن عدد الحالات الإيجابية يرتفع بشكل كبير، وإن السكان يمكنهم لعب دور من خلال الالتزام بالقواعد، بما يضمن تحول ارتفاع عدد الإصابات الجديد إلى موجة صغيرة.

وقد دفعت زيادة عدد الإصابات الأخيرة الحكومة البلجيكية إلى تأجيل عقد اجتماع اللجنة الاستشارية البلجيكية، التي من المتوقع أن تعيد النظر في قرارها لاحقا بشان تخفيف القيود ابتداء من الشهر المقبل.

وقد توفي أكثر من 22 ألف شخص بسبب كوفيدـ19 في بلجيكا، التي يعيش فيها أكثر من 11 مليون نسمة، وكانت من بين الدول الأكثر تضررا في العالم عندما تفشى الوباء، بينما لم يتم تطعيم سوى 7،5 في المائة من السكان حتى الآن، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 85 سنة لم يتلق منهم اللقاح سوى 34 في المائة.