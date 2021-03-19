بلغاريا تعلن تفكيك شبكة يشتبه بأنها تتجسس لحساب روسيا

أعلنت بلغاريا الجمعة أنها أوقفت 6 أشخاص يشتبه بأنهم يتجسسون لصالح روسيا، من بينهم موظفون في وزارة الدفاع البلغارية، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وقال مدعون بلغاريون في مؤتمر صحافي في صوفيا إن هؤلاء الموظفين الحكوميين يشتبه بتزويدهم روسيا معلومات سرية لقائد شبكة، كان عميلاً في الاستخبارات البلغارية سابقاً، وزوجته تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية.

وبحسب المدعين، لعبت الزوجة دور الوسيط بين الشبكة وموسكو.

وفي تشرين الأول من العام الماضي حدث توتر دبلوماسي بين موسكو وصوفيا وتم أيضاً تبادل طرد الدبلوماسيين المتهمين بالتجسس، وهي حادثة تكررت عدة مرات في السنوات الأخيرة.