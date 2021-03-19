ربع نهائي دوري الأبطال: قمتان ناريتان بين بايرن وسان جيرمان وبين ريال مدريد وليفربول

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للربع النهائي عن مواجهتين ناريتين بين بارين ميونخ الألماني وباريس جان جيرمان الفرنسي وبين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وسحبت القرعة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية.

بالنسبة للنوادي الأربعة المتبقية، فسيلعب مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر "البريميير ليغ" ضدّ بروسيا دورتموند الألماني، أما تشلسي الإنجليزي فسيواجه بورتو البرتغالي.

وستقام تقام مباريات الدور ربع النهائي في 6 و7 نيسان/أبريل ذهاباً و13 و14 منه إياباً، على أن تقام مباريات نصف النهائي في 27 و28 نيسان/أبريل ذهابا و4 و5 أيار/مايو إيابا.

ويحتضن ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول المباراة النهائية في 29 أيار/مايو.