إردوغان ينتقد تصريحات بايدن ويشيد بالرد "الراقي" ل"صديقه" بوتين

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن حول الزعيم الروسي "غير مقبولة"، وأشاد بالرد "الراقي" لفلاديمير بوتين. وقال إردوغان للصحافة في اسطنبول إن "تصريحات السيد بايدن حول السيد بوتين لا تناسب رئيس دولة. ليست تصريحات مقبولة".

في المقابل، اعتبر الرئيس التركي أن "بوتين رد بكثير من الرقي". ولا يخفي إردوغان اعجابه بـ"صديقه" الروسي الذي تقارب معه بشكل كبير منذ 2016.

وفاقم الرئيس الأمريكي التوتر مع روسيا الأربعاء عندما رد إيجابا على صحفي سأله خلال حوار متلفز ما إذا كان يعتبر أن بوتين "قاتل".

وردّ الرئيس الروسي الخميس قائلا "دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا"، كما تمنى لبايدن "صحة جيدة، دون أي سخرية".

رغم تعارض مصالح بلديهما في عدة ملفات، عزز إردوغان وبوتين تعاونهما منذ 2016، وهما يتقابلان ويتحدثان بانتظام.

وفي علامة على التقارب، اشترت أنقرة صواريخ دفاع جوي روسية من طراز "اس 400"، ما أثار غضب دول حلف شمال الأطلسي. بالتوازي، اتخذ الرئيس التركي مسافة من الدول الغربية التي تتهمه باتباع نهج تسلطي. ولم يتحدث إردوغان بعد مع نظيره الأمريكي منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.