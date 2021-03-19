فيديو: حديقة ريو دي جانيرو للحيوانات تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 17 شهراً

فتحت حديقة حيوانات ريو دي جانيرو مجدداً أبوابها أمس الخميس بعدما أغلقت لنحو 17 شهراً بسبب أعمال الصيانة والتجديد، حيث خططت الإدارة لاستغلال ظروف الوباء لتوسيعها وتطويرها.

وتسمى الحديقة حالياً "بيوبارك ريو" وتهدف إدارتها إلى توسيعها لتستقبل نحو 1000 حيوان، وجلب أنواع تجرى عليها دراسات في الجامعات والمعاهد، على صلة بسلوك الحيوان، العلاج بالجينات والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

ويفتح هذا أمام إدارة الحديقة نافذة على مجالات علمية، إضافة إلى السياحية-الترفيهية التي تعنى بها حالياً.

وتستضيف الحديقة التي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع حالياً نحو 140 نوعاً من الزواحف والعصافير مروراً بالحشرات والسنوريات كالنمر والببر والأسد والفهد.

وتفتتح الحديقة أبوابها أمام الزائرين في الـ22 من آذار/مارس.