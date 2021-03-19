تجمع عشرات الفرنسيين الخميس لإحياء الذكرى الـ 150 للثورة الفرنسية الرابعة أو ما يعرف بانتفاضة الطبقة العاملة التي راح ضحيتها آلاف الفرنسيين.

وخلال التجمع تم عرض 50 مجسما من الكرتون من تنفيذ الرسام الفرنسي دوغودوس، لباريسيين من الثوار عند سفح كنيسة "الساكري كور" في حي مونمارتر.

وأدارت "كومونة باريس"، وهي حكومة اشتراكية راديكالية ومعادية للكنيسة العاصمة الفرنسية باريس لفترة قصيرة، بدءا من منتصف مارس/آذار 1871 وحتى 28 مايو/أيار من العام ذاته.