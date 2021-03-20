كشف أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم جي أر عن أعماله الفنية الجديدة على واجهة مبنى بلازو ستروزي Palazzo Strozzi في فلورنسا. العمل الذي يحمل اسمًا رمزيًا "الجرح" يعكس الصعوبة الحالية التي يواجهها قطاع الفنون خلال الجائحة العالمية بسبب القيود التي تفرضها السلطات في العديد من الدول من بينها إيطاليا على كل النشاطات الفنية والثقافية.