الاتحاد الأوروبي يلوح بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به أولا

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "لدينا إمكان حظر التصدير المقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى".

وأضافت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة أن جميع الاختيارات ستكون "متاحة على طاولة" الاتحاد خلال اجتماع قادته لتقييم وضع تسلم جرعات اللقاح الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تقوم أسترازينيكا بتسليم الاتحاد 70 مليون جرعة من اللقاح بحلول الربع الثاني من العام مقارنة بعدد 180 مليون جرعة وعدت الشركة سابقاً بتسليمها.