عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اليونان

الأمطار تكشف عن تمثال أثري في موقع أولمبيا اليوناني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صنم ثور برونزي صغير عثر عليه في موقع أولمبيا القديم في اليونان بعد تساقط أمطار كثيفة.
صنم ثور برونزي صغير عثر عليه في موقع أولمبيا القديم في اليونان بعد تساقط أمطار كثيفة.   -   حقوق النشر  أ ف ب بواسطة وزارة الثقافة اليونانية
حجم النص Aa Aa

ساهم هطول الأمطار في تكشّف تمثال ثور صغير في مدينة أولمبيا القديمة في اليونان، في ما وصفته وزارة الثقافة اليونانية الجمعة بأنه "اكتشاف بالصدفة".

وقالت الوزارة إن التمثال البرونزي الصغير الذي عُثر عليه سليما، رصده عالم آثار داخل الموقع القديم المترامي الأطراف الذي شكّل مهد الألعاب الأولمبية تاريخيا، خلال زيارة مقررة من مسؤولي الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن التمثال عُثر عليه قرب معبد زيوس وحرم ألتيس المقدس في قلب الموقع الأثري. وأضافت ان "احد قرنيه كان يخرج من الأرض بعد هطول الأمطار الغزيرة أخيرا".

وبيّن تقييم أولي أن التمثال البرونزي يعود إلى العصر الهندسي (1050-700 قبل الميلاد).

وقالت الوزارة إن علامات الحروق تشير إلى أن التمثال كان على الأرجح جزءا من آلاف الأضاحي الطقسية المقدمة إلى زيوس، الإله اليوناني القديم.

viber

وأقيمت الألعاب الأولمبية القديمة في أولمبيا كل أربع سنوات من عام 776 قبل الميلاد إلى 393 بعد الميلاد على الأقل، إذ كانت المدن اليونانية تضع صراعاتها جانباً للمشاركة في الحدث.

المصادر الإضافية • أ ف ب