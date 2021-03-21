وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر ناهز 90 عاماً

توفيت اليوم الأحد الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي إثر أزمة صحية تعرضت لها في القاهرة عن عمر قارب التسعين عاماً.

وعانت السعداوي مؤخراً من عدد من المشكلات الصحية آخرها كسر في عظمة الفخذ ومشكلات في المعدة.

وولدت السعداوي عام 1931 ودرست الطب قبل أن تمتهن الكتابة واشتهرت محلياً ودولياً بكونها من أولى المصريات اللائي طالبن بحقوق المرأة ما وصفته بسطوة "المجتمع الذكوري".

وتعرضت السعداوي للسجن عام 1981 بسبب آرائها المناهضة لختان الإناث في مصر واختارتها مجلة تايم الأمريكية سابقاً كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم.

وناقشت السعداوي في رواياتها موضوعات حساسة مثل علاقة المرأة بجسدها وبالجنس في كتب مثل "الأنثى هي الأصل" وروايات مثل "امرأتان في امرأة" و"توأم السلطة والجنس".

وحصلت السعداوي على عدة جوائز دولية عن أعمالها أهمها جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.