الاتحاد الأوروبي يعقد قمة عبر الفيديو الخميس بسبب الانتشار المتزايد لكورونا

أعلن متحدث أوروبي الأحد أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل ستجرى عبر الفيديو.

أوضح باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة على تويتر، أن شارل ميشال اتخذ هذا القرار "عقب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الأعضاء".

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.



The president will in the meantime continue consultations with all leaders.



Details on logistics will follow shortly. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021

ومن المقرر أن تناقش القمة عدة محاور حساسة، أولها مواجهة الاتحاد لما وُصف بالموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توتر العلاقات الأوروبية مع كل من روسيا وتركيا.

وطالب المشاركون في القمة ميشال بعقدها افتراضياً إلا أن رئيس المجلس كان يطمح بعقدها حضوريا مع تشديد الإجراءات الصحية الاحترازية.

ونادراً ما التقى قادة الاتحاد وجهاً لوجه منذ بداية الجائحة إلا في مناسبات معدودة كالقمة الأوروبية الماراثونية التي استغرقت أربعة أيام في يوليو - تموز الماضي لوضع ميزانية مواجهة الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد قمته غير الافتراضية القادمة في الثامن من مايو - أيار القادم في مدينة بورتو البرتغالية.