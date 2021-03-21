نتنياهو يعد الناخبين الإسرائيليين بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب ومكة

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناخبيه بتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ومكة المكرمة في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة 13 الإسرائيلية مساء السبت: "سأجلب لكم رحلات مباشرة من تل أبيب إلى مكة".

ويلمح نتنياهو بتصريحه إلى إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وارتفع الحديث عن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي وخاصة بعد توقيع اتفاقيات أبراهام التي شملت تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين برعاية أمريكية.

كذلك توصلت إسرائيل لاتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات مع السودان واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد أعوام من انقطاعها.

إلا أن الرياض لم تعلق على تلك التكهنات حتى الآن كما لم يقع أي اتصال علني بين الجانبين بشأن احتمالية إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

ويخوض نتنياهو رابع انتخابات برلمانية تشهدها إسرائيل خلال عامين. وأفرزت آخر ثلاث انتخابات نتائج متقاربة لنتنياهو وخصمه قائد الجيش السابق والوسطي بيني غانتس.

في آخر انتخابات، قرر غانتس التحالف مع غريمه السياسي لتشكيل حكومة "وحدة وطوارئ" لمواجهة الأزمة الصحية، لكنها لم تصمد سوى أشهرا قليلة.