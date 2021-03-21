تركي آل شيخ يعلن اعتزاله كتابة الشعر ورواد تويتر يتفاعلون مع قراره

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل شيخ اليوم الأحد اعتزاله كتابة الشعر وهو ما خلق تفاعلاً كبيراً من رواد موقع تويتر حيث حزن البعض على القرار وسخر البعض الآخر منه.

وكتب آل شيخ في تغريدة على موقع تويتر: "قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر.. ويبقى كل ما كتبت ذكرى".

وبالإضافة لرئاسته للهيئة وعمله كمستشار في الديوان الملكي السعودي، اشتهر آل شيخ بكتابته للقصائد التي غناها بعض من أشهر المطربين في الوطن العربي مثل عمرو دياب وكاظم الساهر.

وجاءت أبرز التعليقات على القرار من الشاعر الموسيقي المصري أمير طعيمة الذي أعرب عن رفضه اعتزال آل شيخ.

انا مش موافق 🙄 — Amir Teima (@AmirTeima) March 21, 2021

كذلك أعرب مستخدمون آخرون عن حزنهم على قرار آل الشيخ.

المبدع ممنوع يعتزل يابو ناصر — Angham (@Angham) March 21, 2021

صراحة هنخسر شاعر كبير والله ياابو ناصر ربينا يعطيك العافيه يارب — احمد (@wWEu0HOS7cH8aCH) March 21, 2021

ولطالما شكك البعض في قدرة آل شيخ على كتابة الشعر واتهموه بشراء تلك القصائد المكتوبة بإسمه.

صراحة ساحة الشعر ستفقد أفضل شخص يجيد شراء القصائد — عبيد (@v_88q) March 21, 2021

شكله المورد اعتزل — حسين (@7uss3in8) March 21, 2021

وتلك ليست المرة الأولى التي يعلن فيها آل شيخ اعتزاله كتابة الشعر حيث سبق وقرر الاعتزال عام 2018 قبل أن يعدل عن قراره.