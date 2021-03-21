تركي آل شيخ يعلن اعتزاله كتابة الشعر ورواد تويتر يتفاعلون مع قراره

تركي آل شيخ يعلن اعتزاله كتابة الشعر ورواد تويتر يتفاعلون مع قرارهمحادثة
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل شيخ اليوم الأحد اعتزاله كتابة الشعر وهو ما خلق تفاعلاً كبيراً من رواد موقع تويتر حيث حزن البعض على القرار وسخر البعض الآخر منه.
وكتب آل شيخ في تغريدة على موقع تويتر: "قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر.. ويبقى كل ما كتبت ذكرى".
وبالإضافة لرئاسته للهيئة وعمله كمستشار في الديوان الملكي السعودي، اشتهر آل شيخ بكتابته للقصائد التي غناها بعض من أشهر المطربين في الوطن العربي مثل عمرو دياب وكاظم الساهر.
وجاءت أبرز التعليقات على القرار من الشاعر الموسيقي المصري أمير طعيمة الذي أعرب عن رفضه اعتزال آل شيخ.
كذلك أعرب مستخدمون آخرون عن حزنهم على قرار آل الشيخ.
ولطالما شكك البعض في قدرة آل شيخ على كتابة الشعر واتهموه بشراء تلك القصائد المكتوبة بإسمه.
وتلك ليست المرة الأولى التي يعلن فيها آل شيخ اعتزاله كتابة الشعر حيث سبق وقرر الاعتزال عام 2018 قبل أن يعدل عن قراره.