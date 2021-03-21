الإمارات تُسرع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا

تعتزم دولة الإمارات بداية من اليوم الأحد توسيع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي كانت قد استهلتها العام الماضي، حيث فتحت الدولة الخليجية الغنية المجال لجميع مواطنيها والمقيمين بها الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق أبواب التسجيل للحصول على اللقاح. وتمكنت الإمارات منذ بدء حملة التطعيم من تلقيح حوالي 56 بالمئة من سكانها.

وتسعى الإمارات بهذه الخطوة إلى انقاذ اقتصادها المتعثر بفعل حظر السفر وتعليق الرحلات الجوية في الكثير من دول العالم، بالرغم من بعض التخفيفات التي اعتمدتها البلاد منذ العام الماضي حين فتحت حدودها للمصطافين وكذلك المحتفلين بالعام الجديد. ووفقا للأرقام الرسمية لعمليات التلقيح، تحتل الإمارات المركز الثاني عالميا بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

هذا وسجلت البلاد في بداية العام الجاري ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 وصلت إلى أربعة آلاف في نهاية يناير- كانون الثاني الماضي ما جعلها محط انتقادات كبيرة بمسؤولية نشر الفيروس خاصة من طرف المملكة المتحدة التي قررت تعليق رحلاتها مع دبي، قبل أن تعود الأرقام اليومية إلى الانخفاض بداية مارس- آذار الجاري.

ولا تزال غالبة إمارات البلاد تفرض بعض الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة في الأماكن العامة وإلتزام مسافات التباعد الاجتماعي.

وبهدف المضي في استراتيجية التلقيح السريع والفعال، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تخصيص ستة أسابيع لتلقيح الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، وأضافت أن 73 بالمئة من المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة قد حصلوا على اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ والمتمثلة في سينوفارم وفايزر- بيونتك وسبوتنيك في وأكسفورد-أسترازينيكا.