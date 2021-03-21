الولايات المتحدة تعطي أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال يومين

أعطت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال يومين متتاليين لأول مرة في البلاد، في إشارة إلى استمرار زخم حملة التطعيم، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة الأحد.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأحد أن 3,04 ملايين جرعة تم حقنها خلال 24 ساعة غداة حقن 3,12 ملايين جرعة. وكتب مدير بيانات كوفيد-19 بالبيت الأبيض سايروس شاهبار في تغريدة "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها 3 ملايين أو أكثر على مدى يومين متتاليين" مضيفاً "نحن نحرز تقدما!".

على مدار الأسبوع الماضي، تم يوميا إعطاء ما معدله 2,49 مليون جرعة في البلاد الت سجلت 542 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

واوضح مركز الأمراض والوقاية أن 24,5 بالمئة من سكان الولايات المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وتم تحصين 13,3 بالمئة منهم بالكامل. وبلغت بينهم نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 31,5 بالمئة ممن تزيد اعمارهم عن 18 عامًا و69 بالمئة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

تستخدم في الولايات المتحدة ثلاثة لقاحات مرخصة، جونسون أند جونسون الذي يتطلب جرعة واحدة فقط وفايزر/بايونتيك وموديرنا بجرعتين لكل منهما.

طلبت الولايات المتحدة بالفعل دفعات كافية من اللقاح على أن تتسلمها بحلول نهاية أيار/مايو لتتمكن من تحصين جميع الراشدين في البلاد.