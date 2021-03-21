شاهد: بوتين يمضي نهاية الأسبوع مع وزير الدفاع في التايغا السيبيرية

أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية حيث قاد مركبة رباعية الدفع وتنزه في الثلوج بصحبة وزير الدفاع، على ما أعلن الكرملين الأحد.

وبيّن تسجيل مصوّر نشره الكرملين الرئيس الروسي البالغ من العمر 68 عاما ووزير الدفاع سيرغي شويغو، 65 عاما مرتديين سترات شتوية بنية، وهما يتنزهان وسط الغابات المكسوة بالثلوج ويراقبان الحيوانات البرية بالمنظار لدى عبور جسر. وزار الرجلان بعدها مشغلا في التايغا حيث عرض شويغو أمام بوتين القطع الخشبية التي كان يصنعها خلال أوقات فراغه.

وعلق الكرملين في بيان مقتضب "الرئيس يتنزه مشيا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو" في سيبيريا، ناشرا حوالي عشر صور عن هذه الرحلة، من دون تحديد المكان الذي التُقطت فيه.

وتبيّن صور عدة الرئيس والوزير بأزياء شتوية بنية مع فرو أبيض وأحذية تقليدية روسية، وهما يأكلان إلى طاولة خشبية في الهواء الطلق. بعدها تنزه الرجلان في مركبة رباعية الدفع، حيث بدا بوتين مبتسما في مقعد السائق.

ويحرص الرئيس الروسي منذ سنوات على تقديم صورة رجل قوي من خلال التركيز باستمرار على لياقته البدنية. وسبق وأن نشر الكرملين في السنوات الماضية تسجيلات لفلاديمير بوتين في التايغا السيبيرية وهو يمارس الصيد ويقود سفينة ويتشمس عاري الصدر.

كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يغوص في بحيرة بايكال أو يقود سيارة فومولا واحد أو يحلق في طائرة حربية أو يصارع نمرا.