رئيس الاتحاد الأوروبي في مكالمة مع بوتين يحمل روسيا مسؤولية التوتر القائم

قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية الإثنين إن علاقات التكتل مع موسكو تراجعت إلى "أدنى مستوياتها" مشدداً على أنه يترتب على الكرملين إصلاحها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب بعد المكالمة الهاتفية أن ميشال قال إن "العلاقات الأوروبية الروسية بلغت أدنى مستوياتها" مشيراً إلى أن "العلاقة مع روسيا لا يمكن أن تتخذ منحى مختلفاً إلا إذا تم إحراز تقدم في مسائل مثل تطبيق اتفاقات مينسك (حول أوكرانيا) ووقف الهجمات الإلكترونية على دول أعضاء واحترام حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 واللقاحات الخاصة به، ومجموعة من المسائل الشاملة.

وتراجعت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ ضمّت الأخيرة شبه جزيرة القرم في العام 2015، وساءت في المرحلة الأخيرة على خلفية مسائل حقوقية وديمقراطية بينها سجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ودعم الكرملين للرئيس البيلاروس ألكساندر لوكاشنكو، المتهم بقمع المتظاهرين في مينسك.

واستغل ميشال الاتصال ليجدد المطالبة بإطلاق المعارض الروسي، وفتح تحقيق شفاف "في محاولة اغتياله".