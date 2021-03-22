أوروبا تسعى لتحقيق المناعة الجماعية في 14 تموز/ يوليو

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الأحد إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 تموز/ يوليو، مؤكداً الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.

وقال عبر القناة الفرنسية الأولى "لنأخذ تاريخاً رمزياً: في 14 تموز/ يوليو لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة".

وأضاف "إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا".

وأوضح أنه "بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات".

وفصل المفوض الأوروبي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوروبا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في آذار/ مارس و100 مليون في نيسان / أبريل و 120 مليون في أيار/ مايو.

وقال إن 55 مصنعاً تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.