تبدّد الآمال بتشكيل حكومة لبنانية بعد اتهام الحريري الرئيس عون بالتعطيل

تبدّدت الآمال الضئيلة بتشكيل حكومة لبنانية قريباً بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الإثنين إلى القصر الجمهوري أدلى بعدها بتصريح مدوّ أكدّ عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة المنتظرة منذ سبعة أشهر، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.

وعلى الأثر، أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح أنكر فيه بعض ما جاء على لسان الحريري "منفعلا"، على حد قوله.

وكان الحريري قد اتهم بعد زيارة هي الثامنة عشرة إلى القصر الجمهوري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، عون، بتعطيل مساعيه في تشكيل حكومة.

وقال في تصريح لصحفيين "طلبت من فخامة الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة". وأضاف أنه سلّم عون تشكيلة الحكومة "قبل مئة يوم"، وأنه أبدى انفتاحاً "لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب (...)، لكن مع الأسف جوابه الواضح كان: الثلث المعطّل".

خلافات حول الأغلبية

ويتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وقال الحريري إن عون بعث له رسالة الأحد تتضمن "تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب.. وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي". وقال "هذا غير مقبول، لأن عمل الرئيس المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة".

وردّ عون في بيان قائلا "إن رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف (...) شكلا ومضمونا". ونفى أن يكون أرسل تشكيلة حكومية إلى الحريري تتضمن "ثلثا معطلا"، مشيراً الى أنه أرسل "ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة".

وينص الدستور على أن تُشكل الحكومة بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، لكنه لا يحدد مهلة لتأليفها.

ومنذ تكليفه، يقول الحريري إنه سيشكل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا، متذرعا بأن الشارع الناقم على الطبقة السياسية يطالب بها من أجل وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي ينهض به من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والمتواصلة منذ عام ونصف العام.

وتفاقم المراوحة السياسية الانهيار الاقتصادي الذي تسبّب بتدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وبارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ودعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من جهته الجمعة إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" لكي "لا نشكل حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في الشارع". وحذّر من أن "حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية لن تتمكن من حماية البلد".

ووزّع الحريري إثر لقائه الرئيس التشكيلة الحكومية التي قال إنه اقترحها على عون، وهي تتضمن أسماء جديدة في المجال السياسي، ومن شأن بعضها أن يحظى بثقة الشارع مثل مدير مستشفى رئيس الحريري الحكومي فراس أبيض الذي تحول العام الماضي إلى مرجع موثوق في جهود التصدي لفيروس كورونا، والأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت ناصر ياسين، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان.

وقال عون في بيانه إن التشكيلة التي وزعها الحريري "منفعلا"، "لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية". ولم يجر تحديد موعد لقاء جديد بين المسؤولين.

تدخل فرنسي

وشهد لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهرا تطالب بتغيير الطبقة السياسية كاملة بسبب فسادها وعجزها عن حل أزمات مزمنة. وسقطت حكومة كان يرأسها الحريري في حينه. فشكلت حكومة "تكنوقراط" برئاسة حسان دياب، ما لبثت ان قدمت استقالتها بعد انفجار مروّع في مرفأ بيروت حصد أكثر من مئتي قتيل ودّمر أجزاء واسعة من بيروت.

وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات الشعبية على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجاً إلى حدود 11 ألفاً.

وتعرّض المسؤولون اللبنانيون لضغوط دولية كثيرة، لا سيما من فرنسا، من أجل التجاوب مع مطالب الناس، وتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية. ولوّحت باريس مؤخرا بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين. وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مجددا الإثنين الاتحاد الأوروبي باستخدام "أدوات ضغط" ضد السياسيين اللبنانيين.

وقال "لبنان على وشك الانهيار"، مضيفاً "نعلم أن الحلول موجودة. نحن نحتاج إلى حكومة شاملة وحكومة عمل ونحتاج إلى إصلاحات. ونعلم أن الإصلاحات يؤيدها المجتمع الدولي بمجمله".

"أزمة مستعصية"

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص.

وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً كلامياً بين الحريري وعون. وخيّر عون الحريري بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

وبدّت الأجواء ضبابية حتى قبل لقاء الحريري وعون الإثنين. وقال مسؤول سياسي مطلع على محادثات تشكيل الحكومة، لوكالة فرانس برس "الوضع لا يبشر بولادة حكومة".

وكتبت صحيفة "الأخبار" المحلية الإثنين "يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجدداً، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة. لا تزال الأمور على حالها... حتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية".