هولندا تستدعي السفير الصيني لديها بعد فرض بكين عقوبات على نائب هولندي

استدعت لاهاي السفير الصيني لدى هولندا بعد العقوبات التي أعلنتها بكين ضد عشرة أوروبيين من بينهم عضو في البرلمان الهولندي، كما أعلنت وزارة الخارجية الإثنين.

وأوضح ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن "الحكومة الهولندية استدعت السفير" بعدما طاولت العقوبات التي أعلنتها بكين رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب القمع الصيني أقلية الإيغور المسلمة، النائب شورد شوردسما.

وقال شورد شوردسما نائب حزب "دي 66" (يسار وسط) على تويتر "طالما أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الإيغور، فلن أسكت". وأضاف "هذه العقوبات هي دليل على أن الصين تتأثر بالضغوط الخارجية. وآمل بأن يستغل زملائي الأوروبيون هذه اللحظة للتحدث بصراحة أيضاً".

وأشار الناطق باسم الخارجية الهولندية إلى أن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك كان من المقرر أن يتحدث بشأن هذه المسألة في وقت لاحق يوم الإثنين بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل.

وأعلنت الصين الإثنين فرض عقوبات على عشرة أوروبيين من بينهم برلمانيون وأكاديميون إضافة إلى أربع منظمات رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي على حملة بكين القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة.