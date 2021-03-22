شاهد: محمود عباس يتلقى جرعة من اللقاح ضدّ كوفيد-19 مع بدء عملية التطعيم في الضفة الغربية

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (85 عاماً)، الأحد، أول جرعة من اللقاح ضدّ وباء كوفيد-19، معلناً بذلك بدء حملة التطعيم في الضفة الغربية.

وفي فيديو نشره المكتب الرئاسي يوم الأحد، يظهر عباس وهو يتلقى جرعة من اللقاح ضمن الحملة التي بدأت بتطعيم العاملين والعاملات في السلك الطبي.

وتلقت السلطة الفلسطينية 62 ألف جرعة من لقاحات مختلفة الأسبوع الماضي ضمن آلية كوفاكس الأممية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة الدول الأفقر. وتضمنت الشحنة 38 ألف لقاح فايزر/بيونتك و24 ألفاً من إنتاج العملاق السويدي-البريطاني أسترازينيكا. ومن شأن هذه الدفعة أن تؤمن تطعيم نحو 31 ألف شخص من أصل 5 ملايين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستلمت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كذلك 2000 جرعة من إسرائيل و10 آلاف جرعة أخرى من اللقاح الذي تصنّعه روسيا، سبوتنيك-في، بينما استلمت السلطات في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو 60 ألف جرعة.

بحسب فرانس برس، وصلت تلك اللقاحات من الإمارات إلى القطاع بتنسيق من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والمقيم في الإمارات في سياق سياسي، قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل وهي الأولى منذ 15 عاماً.

وواجهت إسرائيل، التي لقّحت نحو 9.3 ملايين من سكانها حتى الآن، انتقادات لأنها لم ترسل كمية أكبر من اللقاحات إلى الفلسطينيين، واتهمت بالعنصرية والتمييز. وتقول الدولة العبرية إنها تعطي الأولوية لسكانها، وإن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن صحة القطاعات التي تشرف عليها.

وكانت إسرائيل بدأت مؤخراً بتطعيم نحو 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات اليهودية.