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الصين

شاهد: "الحجر الصحي اللعين" عبارة توشح كمامة وزير الخارجية الروسي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الصين. 2021/03/22
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الصين. 2021/03/22   -   حقوق النشر  وزارة الخارجية الروسية/أ ب
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ظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام عدسات الكاميرات خلال زيارة إلى الصين، واضعا كمامة عليها عبارة ساخرة من تدابير الحجر المنزلي المتخذة خلال الجائحة.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الخارجية الروسية عبر تويتر وتيك توك الوزير لافروف، واضعا كمامة سوداء عليها عبارة "الحجر الصحي اللعين"، على هامش زيارة له إلى مدينة غويلين الصينية. وخلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي، كان لافروف يضع كمامة طبية تقليدية، وفق صور نشرتها الخارجية الروسية.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن لافروف حصل على الكمامة، مع العبارة الساخرة من صحافيين كانوا يرافقونه لمناسبة عيد ميلاده. وأوضحت الوكالة أن الكمامة "تعبّر بطريقة ساخرة عن رد الفعل في العالم أجمع، إزاء تدابير الحجر المفروضة بسبب الجائحة".