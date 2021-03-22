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تنزانيا

شاهد: التنزانيون يقدمون الوداع الأخير لزعيمهم ماغوفولي في ملعب أوهورو في دار السلام

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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أفراد من قوات الدفاع الشعبية التنزانية يضعون العلم الوطني على نعش الرئيس التنزاني الخامس جون ماجوفولي خلال الجنازة الوطنية في ملعب أوهورو في دار السلام.
أفراد من قوات الدفاع الشعبية التنزانية يضعون العلم الوطني على نعش الرئيس التنزاني الخامس جون ماجوفولي خلال الجنازة الوطنية في ملعب أوهورو في دار السلام.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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تنقلت حشود المواطنين في تنزانيا باكية رحيل رئيسهم جون ماغوفولي، الذي توفي فجأة هذا الأسبوع بعد مرض اكتنفه الغموض. وتداول المواطنون على نعش الرئيس في ملعب أوهورو في العاصمة دار السلام لإلقاء نظرة الوداع على من حكمهم لأكثر من خمسة أعوام. والسبت قدم المسؤولون الحكوميون الإحترام وألقوا نظرة على جثمان الرئيس الراحل قبل ينقل إلى مناطق أخرى من البلاد في إطار مراسم مماثلة قبل دفنه في مسقط رأسه.

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وفي وقت سابق، أدّت سامية حسن صلوحي، نائبة الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمهورية في تنزانيا. وتنحدر صلوحي، خبيرة الإحصاء والملقبة بـ"ماما سامية"، من منطقة أرخبيل شبه المستقلة ذات الأغلبية المسلمة.