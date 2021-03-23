غسل الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يديه في فسقية، قبل أن يوزع قطعا من كعكة عيد ميلاده على أنصاره، الذين كان معظمهم دون كمامات، وقد تجمعوا أمام القصر الرئاسي بمناسبة عيد ميلاده 66، أمام تجاهل الرئيس المتطرف نصائح الخبراء بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من تفشي وباء كوفيد 19. وقال بولسونارو لأنصاره إنه سيقاتل لأجل حريتهم، رغم أنه تبنى في الفترة الأخيرة نبرة أكثر واقعية، تحت ضغط موجة قاتلة للوباء في البرازيل. ويجادل بولسونارو بأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الاغلاق هو أسوأ من الوباء نفسه. ويواجه الرئيس البرازيلي ضغطا متواصلا، إذ نشر حوالي 200 اقتصادي رسالة مفتوحة حثوا فيها يوم الأحد الحكومة، على تسريع حملة التطعيم وإقرار سياسة التباعد الاجتماعي في البلاد، التي أدى فيها الوباء إلى وفاة 294 ألف شخص، فيما وحدات العناية المركزة ممتلئة بنسبة تزيد عن 80 في المائة.
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