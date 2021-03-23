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المغرب

المغرب: الناشط والمؤرخ المسجون المعطي منجب يطلب نقله إلى مركز استشفائي

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف - الناشط والمؤرخ المغربي المسجون المعطي مُنجب
صورة من الارشيف - الناشط والمؤرخ المغربي المسجون المعطي مُنجب   -   حقوق النشر  FADEL SENNA/AFP
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قالت اللجنة الفرنسية لدعم المعطي منحب الإثنين إن الصحافي والمؤرخ المغربي الفرنسي المسجون في المغرب منذ ثلاثة أشهر والمضرب عن الطعام، يطلب نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان "المعطي منجب يطلب نقله إلى مركز استشفائي لكي يتابعه طبيب قلب ويستمر في إضرابه عن الطعام تحت مراقبة طبية". وقد باشر منجب إضرابه في الرابع من آذار/ مارس.

وأوضح البيان أن "المعطي منجب يعاني من أمراض مزمنة (سكري وعدم انتظام في ضربات القلب) ويعاني من وهن واضح بعد إضراب عن الطعام مستمر منذ 18 يوما. وفقد وعيه مرات عدة".

وشددت لجنة الدعم الفرنسية على "مسؤولية السلطات المغربية والفرنسية أمام الخطر المحدق بحياة المعطي منجب بسبب الإضراب عن الطعام. ويحمل المعطي منجب الجنسيتين المغربية والجزائرية.

والناشط الحقوقي والصحافي محتجز في سجن العرجات قرب الرباط. وكان قد أوقف في 29 كانون الأول/ ديسمبر في إطار تحقيق بتهمة "غسيل أموال" وهي وقائع ينفيها.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير، حكم على المعارض أيضاً بالسجن لمدة عام بتهمة "الاحتيال" و"تعريض أمن الدولة للخطر" في قضية تتعلق باتهامات بالاختلاس في إدارة مركز أنشأه للترويج للصحافة الاستقصائية.

المصادر الإضافية • ا ف ب